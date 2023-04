Deutlich weniger Firmen in Deutschland planen in den nächsten drei Monaten Preiserhöhungen. »Die Unternehmen haben einen Großteil ihrer gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben, gleichzeitig hat die Nachfrage nachgelassen«, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zur monatlichen Umfrage des Münchner Instituts. »Damit dürfte die Inflation in den kommenden Monaten langsam zurückgehen.«