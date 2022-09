Viele andere Artikel wurden dagegen teurer. Die Inflation dürfte die amerikanischen Haushalte also weiterhin schwer belasten. Bleiben die besonders schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie unberücksichtigt, so stieg die Kerninflation in den USA trotzdem – im Monatsvergleich von Juli auf August um 0,6 Prozent und damit stärker als von vielen Ökonomen erwartet.

Die gestiegenen Preise für Lebensmittel sind für viele Familien besonders schmerzhaft. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Fleisch, Milch, Obst und Gemüse um zweistellige Prozentbeträge in die Höhe geschnellt. Manager von Kroger, der landesweit größten Lebensmittelkette, erklärten jedoch, dass sinkende Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Weizen und Mais den Kostenanstieg für Lebensmittel in diesem Jahr bremsen könnten.