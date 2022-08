Zahl der Paket-Beschwerden steigt deutlich

Und auch in anderen Bereichen ist die Bundesnetzagentur gefordert. Wegen Fehlern von Post- und Paketdienstleistern sind in diesem Jahr bereits mehr Beschwerden eingegangen als zuletzt. Im ersten Halbjahr habe man 8921 entsprechende Beschwerden erhalten, teilte die Bundesnetzagentur mit. Im Vorjahreszeitraum waren es den Angaben nach 7663 kritische Wortmeldungen, es war also ein Anstieg um rund 16 Prozent. Diese Beschwerdezahlen liegen aber noch deutlich unter dem Wert von 10.012 aus der ersten Jahreshälfte 2020.