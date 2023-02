Koalitionskrach mit den Grünen Verkehrsminister Wissing droht mit Veto gegen Verbrenneraus

Brüssel will es, der grüne Koalitionspartner will es – aber FDP-Verkehrsminister Volker Wissing kündigt Widerstand gegen das für 2035 geplante Verbot von neuen Verbrennermotoren an.