Oder Sie erstellen eine schöne Liste mit Ihren zehn bis zwölf wichtigsten Policen, prüfen und optimieren in den kommenden Monaten an jedem Wochenende eine und belohnen sich nach getaner Arbeit jeweils mit Salat und Apfelschorle, Wein und Pizza – immer gemeinsam mit den Liebsten.

Wenn Sie dafür noch einen Motivationsschub brauchen: Hier sind elf Hinweise auf gängige Versicherungsirrtümer.

Irrtum 1: Sie brauchen im Urlaub jede Menge Versicherungen, weil es im Ausland besonders gefährlich ist.

Falsch. Die einzige Versicherung, die sie wirklich brauchen, ist eine gute Auslandsreisekrankenversicherung.

Denn sollten Sie wirklich krank werden – was ich Ihnen nicht wünsche – zahlt Ihre Krankenkasse nicht unbedingt alles, was Ärztinnen und Krankenhäuser in Nachbarländern so abrechnen. Von einem zehntausend Euro teuren medizinischen Rücktransport ganz abgesehen. Gute Verträge kosten für Singles weniger als einen Zehner, für Familie weniger als 30 Euro im Jahr. Hier gibt es für wenig Geld viel Leistung .