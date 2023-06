Konfliktherd Heizung So viel Abstand zum Nachbarn braucht die Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind der zentrale Baustein der deutschen Heizwende. Doch in der Praxis können sie zu Ärger führen. Wie nah darf das Gerät an die Grundstücksgrenze? Und was muss man bei der Lautstärke beachten?