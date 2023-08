Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW sieht angesichts der jüngsten Entwicklungen die Klimaziele im Gebäudebereich massiv gefährdet. »Die Unternehmen müssen Modernisierungsmaßnahmen verschieben und die noch machbaren Maßnahmen in ihrer Tiefe oft deutlich reduzieren«, sagte GdW-Präsident Axel Gedaschko den Funke-Zeitungen. »Die Klimaziele beim Wohnen rücken so in immer weitere Ferne.«