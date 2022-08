»Es gibt aktuell kein Nachfrage-, sondern eindeutig ein Angebotsproblem«, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. Es sei erforderlich, dass Anbieter und Handwerker diese Probleme in den kommenden zwei bis drei Jahren in den Griff bekommen. »Wir brauchen zudem mehr Fachkräfte, damit der Einbau nicht am Mangel an gut ausgebildeten Handwerkern scheitert.«