Verbraucher in Deutschland können auf weniger starke Eingriffe in ihre Stromversorgung hoffen. Das geht aus überarbeiteten Plänen der Bundesnetzagentur (BNtzA) zur Regelung des Stromnetzes hervor. »Wir haben in den vergangenen Monaten sehr genau zugehört und haben unsere Vorschläge in vielen Details verbessert«, sagte BNetzA-Chef Klaus Müller.