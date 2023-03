Homeoffice als Privileg

Milena Thöni ist ins Homeoffice gewechselt:

»Ich gehöre zum Lager der privilegierten Menschen, die sich entscheiden können, an so einem Tag einfach im Homeoffice zu arbeiten. Diese Entscheidung fiel in wenigen Sekunden und war extrem einfach umzusetzen. Und so beeinträchtigt mich der Streik gar nicht. Wobei das nicht ganz stimmt. Ich frage mich: Wie können wir erreichen, dass mehr Menschen weniger beeinflusst sind durch kleinere Störungen wie einen Streik?«