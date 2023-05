Italien, Portugal oder Frankreich schnitten sogar noch weit schlechter ab. Die USA, Australien und Großbritannien nahmen allerdings gar nicht erst teil. Was kein gutes Zeichen sein muss. In Großbritannien gibt es zwar eine nationale Finanzbildungsstrategie. Aber auch dort sagen nur 4 von 10 Schülern und jungen Erwachsenen , sie hätten Finanzbildung in der Schule erhalten.

Schwarze Pädagogik behindert den Bildungserfolg

Möglicherweise ist der Grund für die mangelnde Finanzbildung und ihren unzureichenden Erfolg gar nicht das Fehlen von Lerninhalten und Infomaterial, sondern die schwarze Pädagogik der Finanzbranche.

Berühmt geworden ist diese hierzulande durch die Telekom und den Schauspieler Manfred Krug, lange legendärer Seriendarsteller eines hemdsärmeligen Kreuzberger Anwalts und dann Hauptdarsteller in den Werbespots für die Telekom-Aktien als Volksaktie – vor mehr als 25 Jahren. Krug sollte die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, sich an der ehemaligen Staatsfirma Telekom zu beteiligen. Die taten das dann Ende der Neunzigerjahre auch und erlebten ein finanzielles Fiasko. Aktien, die sie für 50 oder gar 100 Euro gekauft hatten, waren hinterher zeitweilig nur noch zehn Euro wert .

Die Lehre aus diesem Desaster hätte sein müssen: Kaufen Sie Fonds oder gar ETF, dann haben Sie das Risiko der Kursschwankungen einer einzelnen Aktie nicht. Oder ganz einfach: Sie waren zu gierig und jetzt haben Sie Ihren Einsatz verloren. Stattdessen setzte sich der viel zu einfache Slogan durch: Aktien sind Teufelszeug.

Telekom, Krug und das Platzen der Dotcom-Blase haben dafür gesorgt, dass viele Menschen in den vergangenen 20 Jahren nicht an der positiven Wertentwicklung an den Aktienmärkten teilhatten. Die Zahl der Aktionärinnen und Aktionäre ist nach 2000 ein Jahrzehnt lang nur gesunken.

Pädagogisch noch schwieriger sind die regelmäßigen Abläufe beim Umgang von Banken und Versicherungen mit Kunden, die ihr Recht begehren:

Beispiel Girokonto: Vor zwei Jahren urteilte der Bundesgerichtshof am Beispiel der Postbank, dass die meisten Gebührenerhöhungen bei Girokonten seit 2013 unrechtmäßig gewesen sind. Die Kunden können zu viel gezahlte Beiträge zurückverlangen – aber nur für Erhöhungen aus den vergangenen drei Jahren, der Rest sei verjährt, erklären die Banken, wenn sie denn überhaupt zurückzahlen. Meine Kollegen bei Finanztip haben eine Datenbank angelegt, in der Sie nachschauen können, wie kundenfreundlich Ihre Bank mit Ihren Ansprüchen umgeht. Bislang hat nur ein Teil der Bankkunden das Geld zurückbekommen, das ihnen zusteht.



Hinhalten, verzögern, mauern

Und das war kein Einzelfall. Ich habe in den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder Gespräche mit Bank- und Versicherungsmanagern geführt, die nach einem für sie nachteiligen Gerichtsurteil Rückstellungen in ihren Bilanzen gebildet haben und dann dafür sorgten, dass Kunden ihre Ansprüche gar nicht wahrnahmen. Im Zweifel müssen Kunden hierzulande wegen solcher Verschleppungstaktiken vor Gericht ziehen, nachdem der Bundesgerichtshof schon eindeutig geurteilt hat.

Und das tun sie viel zu selten.

Tatsächlich weiß der Rechtsschutz-Versicherer Roland Rechtsschutz, dass Kundinnen und Kunden im Schnitt erst ab einem Streitwert von 3683 Euro vor Gericht ziehen. Und dann zweifeln sie noch »an der Gleichbehandlung vor Gericht. 59 Prozent sind der Auffassung, dass man seine Erfolgsaussichten erhöht, wenn man sich einen bekannten Anwalt leisten kann«. Wie die Konzerne.

Welchen Schluss können Kundinnen und Kunden aus diesen Rahmenbedingungen ziehen? Ziemlich oft den, dass es überhaupt nichts nutzt, sich in Finanzfragen auszukennen, weil die andere Seite immer auf Zeit spielt und den Nutzen der eigenen Erkenntnis zunichtemacht.

Gegen falsche Schlüsse, für mehr Finanzbildung

Was folgt daraus wirklich? Es reicht leider noch nicht, zu wissen, dass man recht hat. Vielmehr müssen Bürgerinnen und Bürger sich sicher sein und an der Hand genommen fühlen, um ihre Rechte aktiv einzufordern. Gelddinge müssen einfach werden, dann können Verbraucher nicht nur lernen, sondern auch handeln. Hier ein paar Beispiele.

Wenn die Bank die unzulässigen Girokontogebühren nicht erstattet und einfach erhöht, wechseln Sie einfach zu einer günstigeren Bank und wenn Sie noch Energie haben, beschweren Sie sich bei der Finanzaufsicht Bafin. Die zu viel gezahlten Gebühren können Sie per Musterbrief einfordern .

Wenn Ihre Bank den Dispozins erhöht, aber auf dem Festgeldkonto keine Zinsen zahlt, ziehen Sie ihr Geld ab zu einer Bank, die Zinsen zahlt . Die gibt es inzwischen zahlreich.

Wenn Ihre Bank bei Ihrem Prämiensparvertrag Tausende Euro zu wenig ausgezahlt hat, schnappen Sie sich Experten von der Verbraucherzentrale, schließen Sie sich, wenn möglich, einer Musterfeststellungsklage an, oder beauftragen Sie gleich eine Anwaltskanzlei, um das noch ausstehende Geld reinzuholen. Sie sind nicht allein. Die Banken haben das bei Hunderttausenden Kunden probiert. Dabei hilft Ihnen ein solcher Musterbrief .

Wenn Sie Ihre Grundsteuererklärung noch machen müssen: Sie müssen nicht auf den Steuerberater warten und ihm einige Hundert Euro für den Service zahlen. Sie können das mit dieser Ausfüllhilfe selbst.

Wenn Ihre Hausratversicherung teurer wird und Ihnen immer noch keinen Elementarschutz für Naturkatastrophen anbietet, wechseln Sie den Versicherer. Preiswerter und besser geht das mit einem Vergleichsrechner . An der Hausratversicherung verdienen sich die Konzerne in normalen Jahren dumm und dämlich.

Gleichzeitig mit dem besseren Angebot an Finanzbildung in Schule und Beruf sollten die politischen Eliten aber auch das pädagogische Problem aus dem Weg räumen. Was als Recht erkannt ist, muss sich im Zweifel ohne weitere Anstrengung für Bürgerinnen und Bürger auszahlen. Und wenn ein Finanzdienstleister systematisch mauert in der Hoffnung, dann doch nicht alles bezahlen zu müssen, muss das mit einem signifikanten Risiko für den Job der Manager und das Budget der Firma verbunden sein. Es muss also erst dem entsprechenden Vorstand den Kopf kosten und dann dem Unternehmen eine Menge Geld. Schließlich ist die Finanzdienstleistung eine Vertrauensindustrie.

Kleiner Annex: Zu mehr Vertrauen können auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Banken und Versicherer sowie ihre Vertreter beitragen. Aus schierem Eigeninteresse. Es kann doch nicht sein, dass bei Verlusten von Banken oder Versicherern die Aktionäre bluten, während die leitenden Angestellten weiter ihre Boni nach Hause tragen. Genauso ist es passiert – während und nach der Finanzkrise bei der Deutschen Bank.

Die Konstellation ist nicht Geschichte, sondern Gegenwart. In den Jahren vor der Beinahe-Pleite der Credit Suisse hat die Bank für ihre Aktionäre insgesamt keinen Gewinn verbucht, die leitenden Banker haben sich derweil seit 2011 rund 37,8 Milliarden Franken an Boni ausgeschüttet.

Immer noch ein Webfehler im System.