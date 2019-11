Reisen und Geldanlage Was der Brexit für Verbraucher bedeutet

Die Karten in Großbritannien werden nun neu gemischt. Nach den Neuwahlen am 12. Dezember wird das Brexit-Thema womöglich zu einem Abschluss gebracht werden: Das dann neu gebildete Unterhaus kann den Deal mit der EU annehmen, ihn ablehnen oder vielleicht - was zur Zeit eher unwahrscheinlich ist - den Brexit ganz abblasen.

Premier Boris Johnson wollte schon lange Neuwahlen. Nun bekam er sie, weil in Brüssel die EU-Botschafter zuvor einer Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Januar 2020 zugestimmt haben. Damit wurde ein No-Deal-Brexit zum 31. Oktober ausgeschlossen. Das wollte die Opposition um jeden Preis verhindern.

Und doch ist der No Deal damit noch nicht völlig vom Tisch. Und die Frage, ob der Brexit mit oder ohne Deal kommt, ist beileibe keine rein britische Angelegenheit. Sie betrifft uns alle.

Die EU hat für beide Fälle eine Dokumentation zusammengestellt. Sowohl für den vertragsgemäßen Brexit als auch für den harten Brexit ohne Abkommen.

Und ein paar Auswirkungen sind schon jetzt zu spüren. Hier eine Auflistung der wichtigsten Folgen eines Brexits für Verbraucher:

Arbeitsplätze: Manche Arbeitsplätze wackeln jetzt, die Exporte nach Großbritannien gehen im zweiten Jahr in Folge deutlich zurück. Es trifft besonders die Autoindustrie (Ford in Köln und Saarlouis, BMW als Eigentümer der Mini-Markenfamilie). Dort gingen die Exporte um mehr als sechs Milliarden Euro zurück. In der Vergangenheit hat die deutsche Autoindustrie Jahr für Jahr für etwa 20 Milliarden Euro nach Großbritannien exportiert.

Geldanlage:

Fürs Festgeld haben einige britische Banken gerade in Euro ordentliche Zinsen oberhalb von einem Prozent geboten. Aktuell hat Großbritannien eine Einlagensicherung nach europäischen Standards. Allerdings sind die Sicherungsgrenzen in britischem Pfund festgelegt. Und wenn das Pfund schwächelt, schwächelt auch die Sicherung. Überweisungen werden auch künftig per SEPA möglich sein.

Britische Aktien haben zuletzt nicht arg geschwächelt. Jedenfalls verglichen mit dem deutschen Markt. Allerdings erleiden Anleger Verluste wegen der Pfund-Schwäche.

Britische Lebensversicherungspolicen bei deutschen Kunden sind eigentlich keine britischen Lebensversicherungspolicen mehr - und damit kein Brexit-Problem. Die Verträge wurden in den vergangenen 20 Jahren häufig verkauft. Die Verkäufer freuten sich dabei über besonders hohe Provisionen und versprachen den Kunden mehr Rendite, weil britische Versicherer nicht so strenge Anlageregeln zu beachten hatten. Versicherungsgesellschaften wie Standard Life haben das Geschäft mit ihren Hunderttausenden kontinentaleuropäischen Kunden aber wegen des Brexit schon Anfang 2019 nach Irland oder Luxemburg verlegt. Das britische Extra-Sicherheitsnetz, das nach einer großen Versicherungspleite vor 20 Jahren geschaffen wurde, gilt dort allerdings nicht mehr.

Reisen:

Wen das Wetter in Großbritannien nicht schreckt, der kann derzeit sehr günstig Urlaub machen. Ursache ist wieder die Schwäche des britischen Pfund. Vor allem das Weihnachtsshoppen in London wird so preiswert wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Und die Einkaufsregeln sind für Kunden auf der Insel sogar besser als hierzulande. Mehr dazu weiter unten.

Beim Reiserecht bemühen sich die Briten um Normalität trotz des drohenden Brexits.

Einkaufen:

Fürs Einkaufen in Großbritannien gelten bei einem geregelten Brexit die aktuellen Regeln weiter. Bei einem harten Brexit hingegen würden erstmal die Regeln der Welthandelsorganisation gelten.

Doch fürs Weihnachtsgeschäft 2019 gelten definitiv noch die alten EU-Regeln. Wer online einkauft, kann sich auf deutsches Recht inklusive deutscher Gewährleistungsrechte berufen, solange auf Websites für deutsche Kunden britische Produkte gekauft werden. Wenn Sie auf britischen Websites einkaufen, haben Sie deutlich längere Gewährleistungsrechte (bis zu sechs Jahre), was natürlich viel besser ist, aber nur in der Theorie. Denn im Zweifel müssten Sie diese bei den dortigen Gerichten durchsetzen.

Aufenthaltsrecht:

Eine der wichtigsten Diskussionen gleich zu Beginn der Brexit-Verhandlungen war die Frage, wie die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und die Rechte der britischen Bürger und Bürgerinnen in der EU künftig gewahrt werden könnten. Beide Seiten betonten bei den Verhandlungen zwar, dass keine Rechte beschnitten werden sollten, aber nicht alle haben das geglaubt. Und bisher gibt es noch kein Abkommen. So haben sich in den Jahren 2016 bis 2018 rund 17.000 britische Bürger in Deutschland einbürgern lassen und seit 2018 lassen sich zunehmend auch deutsche Bürger mit Wohnsitz in Großbritannien dort einbürgern, weil sie dem Braten nicht trauen. Der berühmte britische Schriftsteller John Le Carré hat sich mit 93 gerade erst auf seine irischen Vorfahren besonnen und einen zweiten, einen irischen Pass beantragt.

Soziale Absicherung:

Wer Ansprüche an die Krankenkasse, Pflegeversicherung, Renten oder sonstigen Sozialversicherungen in Großbritannien erworben hat, soll sich dieser Ansprüche selbst im Fall eines ungeregelten Brexits sicher sein können. Dazu hat der Bundestag im April ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Ähnliche Regeln haben der Europäische Rat und das Europaparlament im Frühjahr 2019 in einer Verordnung für die gesamte EU verabschiedet. EU-Beschäftigungskommissarin Marianne Thyssen erklärte damals: "Die Millionen von EU-Bürgern, die vor dem Austritt im Vereinigten Königreich gearbeitet haben, werden diese Rentenansprüche bei der Pensionierung in der EU nicht verlieren. ...Nicht alles wird reibungslos verlaufen... aber für die EU stehen die Bürger an erster Stelle, ganz gleich, welches Szenario eintritt."

Studium:

Wer schon in Großbritannien studiert, kann das Studium dort auch zuende bringen. Das Aufenthaltsrecht bleibt bestehen, Bafög fließt weiter. Auch wer sich zum Zeitpunkt eines No-deal-Brexits in Großbritannien im Rahmen des Programms Erasmus+ aufhielte, könnte das geplante Studium abschließen und erhielte weiter die vereinbarten Zahlungen.

So weit die Rechtslage.

Hoffen wir mal, dass die Briten sich im Dezember eindeutig entscheiden. Das Brexit-Abkommen liegt auf dem Tisch. Jeder dort kann nachlesen, was der Austritt bedeutet und entsprechend abstimmen. Und Sie und ich schauen dann mal, wie wir uns mit unseren britischen Freunden künftig arrangieren.