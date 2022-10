Von Oktober bis Februar verbrauchen Sie normalerweise ungefähr zwei Drittel (68 Prozent) ihres Gases, die müssen Sie noch komplett zum neuen Vertragspreis von 18 Cent bezahlen. Wenn Sie nicht selbst die Zähler ablesen, wird die Berechnung dabei standardmäßig nach der Gradtagszahlentabelle vorgenommen.

Im Rest des Abrechnungsjahres – vom März 2023 bis September 2023 – verbrauchen Sie etwa ein Drittel (32 Prozent) des jährlichen Gasverbrauchs. Davon bekommen Sie 80 Prozent zum gedeckelten Preis, also 25,5 Prozent Ihres gesamten Jahresverbrauchs.

Ihre Musterrechnung sieht dann so aus: Sie haben einen Verbrauch von 16.000 kWh. Für gut ein Viertel zahlen Sie den gedeckelten Preis – und damit für drei Viertel den vollen Preis. Das kostet Sie also: 490 Euro für den gedeckelten Teil plus 2145 für den ungedeckelten. Insgesamt zahlen Sie also 2635 Euro. Ersparnis gegenüber der vollen Rechnung: 245 Euro.

Moment, wir erinnern uns: Im Dezember hat der Staat ja Ihre Gasrechnung bezahlt. Allerdings nicht den tatsächlichen Abschlag von 240 Euro, sondern den September-Abschlag – und der lag noch bei 80 Euro. Damit bleibt eine Gasrechnung von 2555 Euro. Endgültige Ersparnis also 325 Euro.

Mit dem Staat im nächsten Winter sparen

Im Jahr darauf, also ab Oktober 2023, würden Sie 80 Prozent des Jahresverbrauchs für 12 Cent pro kWh bekommen und nur noch für 3200 kWh die teuren 18 Cent bezahlen müssen. Ihre Rechnung läge dann bei 2110 Euro, die Ersparnis bei rund 770 Euro. Diese Rechnung ist allerdings mit Vorsicht zu genießen – denn es könnte gut sein, dass die Gaspreisbremse nur bis April 2024 bleibt.

Nur zum Vergleich: Wer im teuren Cottbus heizt, muss ohne staatliche Hilfen 5008 Euro für die 16.000 kWh Gas bezahlen. Mit der geplanten staatlichen Hilfe im Dezember und ab März liegen Sie bei 4000 Euro. Ersparnis 1000 Euro. Und im Jahr darauf schrumpft die Rechnung auf fast die Hälfte.

Selbst erfolgreich sparen

Das Modell der Kommission soll Verbrauchern auch einen Anreiz zum Sparen bieten, habe ich oben geschrieben. Zwei Grad weniger Raumtemperatur bringen bereits rund zwölf Prozent Ersparnis. Außerdem: Möbelstücke von den Heizkörpern wegräumen und die Zwischenräume entstauben. Weiteres Potenzial bietet sich beim Duschen: Ein Sparduschkopf, kombiniert mit einer kürzeren Duschzeit – und schon könnten Sie die 20-Prozent-Einsparmarke knacken .

Schaffen Sie das tatsächlich, die 20 Prozent einzusparen, die die Regierung gern von Ihnen möchte, damit das Gas nicht so knapp wird und die Unternehmen weiter produzieren können, bringt das Ihrem Säckel richtig viel Geld. In unserem ersten Beispiel mit 18 Cent Gaspreis und 16.000 kWh Verbrauch bringt Gassparen im Jahr dann 576 Euro ein – 48 Euro im Monat. Ist das Gas so teuer wie in Cottbus, sind im Jahr 1000 Euro zusätzliche Ersparnis drin, 85 Euro im Monat.

Ganz wichtig dabei: Wenn Sie von Anfang an ernsthaft sparen, sollten Sie Ihren Anbieter jetzt sofort informieren und die Abschlagszahlungen gleich entsprechend heruntersetzen. Dann haben Sie die 48 oder 85 Euro jeden Monat übrig. Aber dann auch am Ball bleiben und wirklich sparen. Sonst wird das ganze zur Milchmädchenrechnung.

Viel Erfolg.