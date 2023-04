So wappnen Sie sich bestmöglich gegen die größte Herausforderung auf dem Weg zur neuen ökologischen Heizung: den passenden Handwerker zu finden. In Deutschland fehlen 60.000 Heizungsinstallateurinnen und -installateure, hat die Branche mit ihren fast 400.000 Beschäftigten diese Woche beklagt. Und viele der Installateure, die es gibt, haben noch keine Routine und zu wenig Ausbildung, was den Einbau von Wärmepumpen angeht. Im benachbarten Polen wurden 2022 pro Kopf der Bevölkerung mehr Wärmepumpen eingebaut als hierzulande , rund 200.000 bei nur 38 Millionen Einwohnern.