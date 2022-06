Setzen Sie einmal aus beim Italiener ihrer Wahl. Das bringt für ein Paar mindestens 50 Euro.

Auch die Lieferung von Lieferando oder Wolt können Sie mal auslassen.

5. Für viele ärmere Großstadthaushalte ohne Auto ist die Inflation zu großen Teilen eine Lebensmittelinflation.

Lebensmittel sind in den vergangenen zwölf Monaten um 11 Prozent teurer geworden. Das ärgert normale Haushalte, die ungefähr 10 Prozent ihres Monatsbudgets für Lebensmittel ausgeben. So weist es auch das Statistische Bundesamt aus . Bei Hartz-IV-Haushalten machen Lebensmittel aber 35 Prozent der verfügbaren 449 Euro aus . Hier schlagen also die 11 Prozent Lebensmittelinflation brutal durch.

Ein bisschen hilft die Umstellung von Ernährungsgewohnheiten. Beim Fleisch sind die Preise besonders gestiegen. Extra-Effekte gibt es durch Putins Krieg in der Ukraine auch beim Sonnenblumenöl, das über 80 Prozent teurer ist. Oder bei Butter, die 30 Prozent teurer geworden ist .

Wenn Sie arbeiten, bekommen die vom Staat das Energiegeld. Wer Wohngeld bezieht, bekommt zusätzlich Energiehilfen. Haben Sie schon Wohngeld beantragt? Bis zu zwei Drittel aller Menschen, die Anspruch auf Wohngeld hätten, stellen nämlich gar keinen Antrag. Im Schnitt bekommen Wohngeldempfänger etwas mehr als 200 Euro im Monat . Nun kommt noch ein einmaliger Zuschlag fürs Heizen hinzu: Für eine vierköpfige Familie sind das 490 Euro. Nehmen Sie das Geld und subventionieren Sie damit ihre Haushaltskasse. Und wenn etwas übrigbleibt, packen Sie es auf Tagesgeldkonto. Die nächste Nebenkostennachzahlung kommt bestimmt .

6. Urlaubs-Inflation: Fliegen ist noch nicht drastisch teurer geworden. In Europa kostet es im Schnitt 16 Prozent mehr als noch 2019, bei Fernflügen sind es rund 11 Prozent, schätzt die Flugsuchmaschine Swoodoo. Viele Fluglinien sichern sich im Voraus eine bestimmte Menge Kerosin zu einem festgelegten Preis, sodass bei manchen Airlines die höheren Treibstoffkosten noch nicht voll durchschlagen. Irgendwann werden sich die Fluggesellschaften aber neues Kerosin besorgen müssen – und die Preise erhöhen. Mittelfristig werden die Tickets also wohl deutlich teurer . Ganz anders sieht es allerdings mit der Urlaubs-Inflation bei den Mietwagen aus. Urlauber berichten von einer Verdreifachung der Preise für Leihwagen in Spanien, Italien, aber auch in Irland. Die Kosten behalten Sie am ehesten im Griff, wenn Sie so früh wie möglich buchen, das heißt: Monate im Voraus. Vielleicht geht es ja sogar in ein Land wie die Türkei, wo die Mietwagen-Preise noch nicht rasant angezogen haben. Ansonsten hilft nur, die Mietdauer zu verkürzen oder in manchen Großstädten auch Car-Sharing zu nutzen . Flugreise mit Landhaus und Mietauto – das ultimative Corona-Modell – ist als Urlaubskonzept jedenfalls finanziell gerade weniger angesagt. Günstiger ist eine Unterkunft, von der aus Sie den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Vielleicht können Sie ihre geplante Rundreise ja auch umweltfreundlich mit der Bahn unternehmen? Gerade Alleinreisende sollten mal einen Blick auf die Interrail-Tickets werfen.