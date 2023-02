Wegen China-Nachfrage Internationale Energiebehörde warnt vor neuer Gaspreiskrise

Nach dem Krisenherbst haben sich die Gaspreise in Europa deutlich beruhigt. Doch die Internationale Energieagentur warnt: Die Krise ist womöglich noch lange nicht ausgestanden. Obwohl die Preise in den letzten Monaten gesunken sind, könnte sich dies im laufenden Jahr bei einer wieder anziehenden Nachfrage in Asien und insbesondere China ändern, teilte die IEA in ihrem am Dienstag in Paris veröffentlichten Gasmarktbericht mit. Als weltgrößter Erdgasimporteur habe China seine Covid-Beschränkungen kürzlich aufgehoben, die die Inlandsnachfrage im vergangenen Jahr gedämpft hatten.