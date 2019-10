Die Kontrolle des hessischen Wurstherstellers Wilke verlief nicht wie geplant. Die hessische Verbraucherschutzministerin Priska Hinz hat bei der Überprüfung des wegen keimbelasteter Wurst in einen Skandal verwickelten Produzenten Unstimmigkeiten eingeräumt. Eine für den 5. September geplante gemeinsame Betriebskontrolle mit anderen Behörden habe der zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg allein vorgenommen, sagte die Grünen-Politikerin vor dem Umweltausschuss des Landtags in Wiesbaden.

Über die bei der Kontrolle vorgefundenen Mängel in dem mittlerweile geschlossenen Betrieb habe der Landkreis dem Regierungspräsidium in der Besprechung nach bisherigem Kenntnisstand anschließend nur unzureichend berichtet, sagte Hinz. Eigentlich hatten ihr zufolge an der Kontrolle an der Betriebsstätte in Twistetal-Berndorf neben dem Kreis das Regierungspräsidium Kassel und das Landeslabor Hessen teilnehmen sollen.

Nach derzeitiger Aktenlage sei die Kontrolle vom Landkreis vor dem verabredeten Zeitpunkt und vor dem Eintreffen der Vertreter des Regierungspräsidiums Kassel und des Landeslabors Hessen durchgeführt worden. Stattdessen kam es demnach nur zu einer gemeinsamen Besprechung an diesem Tag.

"Nicht nachvollziehbar, wo Wilke-Wurst verkauft wurde"

Laut dem Hessischen Verbraucherschutzministerium wurde erst am 16. September klar, dass es einen Zusammenhang zwischen den Listerioseausbrüchen und der Firma Wilke gibt. Hinz sagte: "Die Aufklärungsarbeit steht jetzt im Fokus. Wir haben den Landkreis aufgefordert, bis 25. Oktober ausführlich über noch offene Fragen zu berichten." Die Zustände, die im Betrieb aufgedeckt wurden, nannte Hinz schockierend.

In Wurst von Wilke waren Listerien nachgewiesen worden. Drei Todesfälle werden mit Produkten der Firma in Verbindung gebracht. Behörden hatten den Betrieb vor zwei Wochen geschlossen. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Geschäftsführer. Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft den Behörden vor, zu spät reagiert zu haben.

Und noch immer gibt es Lücken bei der Aufklärung. Der Rückruf sei zwar reibungslos angelaufen, sagte Hinz. Doch der Fall zeigt auch die Schwächen des bestehenden Systems. So liege den Behörden keine vollständige Liste der betroffenen Verkaufsstellen vor. Ein Unternehmen sei gesetzlich nur dazu verpflichtet, seine direkten Lieferanten und direkten Kunden über mangelhafte Ware aufzuklären. Diese müssten dann wiederum ihre eigenen Kunden informieren.

"Wir können schlicht nicht nachvollziehen, in welchem Supermarkt und in welcher Kantine die Wilke-Wurst verkauft wurde", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Der Rückruf könne daher nur entlang der Lieferkette erfolgen, da nur die Unternehmen und weiteren Händler die Warenströme kennen. Hinz hatte bereits zuvor eine schärfere Lebensmittelüberwachung gefordert.