Was Kretschmann meint, demonstriert er im Folgenden: »Tipp #01« ist, nachts die Heizung abzustellen. »Nachtabsenkung«, sagt Kretschmann, »das kann jede und jeder an seiner Heizung selbst einstellen«. Dann kniet er sich in seinem weißen Hemd und schwarzen Anzug neben eine Heizung und dreht einmal kräftig nach rechts. Er referiert ein paar Zahlen zum Einsparpotenzial und fasst zusammen: »Sie sehen also, man muss kein Cleverle sein, um Energie zu sparen – aber es ist clever, Energie zu sparen.«