Die chemische Industrie zieht den Vorrang privater Haushalte bei der Zuteilung von Gas im Notfall in Zweifel. Auf die Frage, ob Firmen gegenüber Privathaushalten bevorzugt werden müssten, antwortete der Chef des Chemieindustrie-Verbands VCI so: Die Sicherung der Arbeitsplätze und damit des Einkommens sei für die Familien wichtig und »steht für die Gesellschaft höher als die vollständige Sicherstellung der privaten Gasversorgung«, so Christian Kullmann im Gespräch mit der »Süddeutschen Zeitung« . »Was nützt es, wenn die Haushalte zwar weiter Gas bekämen, es aber nicht mehr bezahlen könnten?«