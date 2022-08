Doch ab Herbst soll zumindest der Gasstrom nun umkehren. »Dazu wurden in den vergangenen Wochen in einem intensiven Austausch zwischen den zuständigen Behörden und Ministerien der beiden Länder organisatorische und technische Probleme geklärt«, steht in dem Papier. Auf diese Weise können auch Flüssiggasterminals in Frankreich für den deutschen Einkauf von Gas genutzt werden und die Versorgungslage deutlich entspannen.

Dazu beitragen sollen auch eigene Flüssiggasterminals an der deutschen Küste, deren Bau laut Vermerk »planmäßig« voranschreite. »Zum Jahreswechsel 2022/2023 sollen zwei schwimmende Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel in Betrieb gehen«, schreiben die Beamtinnen und Beamten des Wirtschaftsministeriums. Über diese von der Bundesregierung angemieteten Spezialschiffe, sogenannte FSRUs, stünden bis zu zehn Milliarden Kubikmeter Importkapazität zur Verfügung.

Habeck hofft auf Entspannung an Gasmärkten

Zusammen mit den auch im Winter deutlich gesteigerten Importmengen etwa aus den Niederlanden und Norwegen könnte sich die Versorgungslage deutlich entspannen. Das Signal, dass im Winter Gas aus den Speichern bezogen werden kann, könnte auch an den Gasmärkten zu einer gewissen Entspannung sorgen. Das jedenfalls hofft Wirtschaftsminister Habeck. Derzeit liegen die Preise bei über 300 Euro pro Megawattstunde, was einer Steigerung von vielen hundert Prozent im Vergleich zu den Vorjahren darstellt.

Positiv wirkt sich aus, dass das Ministerium im Frühjahr erstmals gesetzliche Vorgaben für den Gasfüllstand geschaffen hat. Auch wies Habeck per Verordnung an, die von Russland kontrollierten Gasspeicher, etwa den im niedersächsischen Rehden, zwangsweise zu befüllen. Diese besonders wichtigen Speicher waren Ende des vergangenen Winters praktisch leer, was Habeck mehrfach als Kalkül von Putin bezeichnet hat.

Die Befüllung der Speicher hat aber ihren Preis. Das Wirtschaftsministerium hat dafür Gelder der staatseigenen KfW-Bank in Höhe von 15 Milliarden Euro bereitgestellt. Der Aufkauf gewaltiger Mengen von Gas an den Weltmärkten ist auch ein Grund, warum die Preise für den Brennstoff derzeit so extrem hoch sind. Für Energiekonzerne wie das Düsseldorfer Unternehmen Uniper sind sie existenzbedrohend. Denn dem Konzern sind große Liefermengen aus Russland weggebrochen, die er nun für viele Milliarden Euro an den Spotmärkten kurzfristig beschaffen muss.