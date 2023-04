Die Preise für Erdgas und Heizöl würden von 2027 an durch den EU-Emissionshandel kontinuierlich steigen, betonte der Vizekanzler. »Allein schon deshalb sollte man bei einer so langfristigen Investition wie einer Heizung auf Erneuerbare setzen.« Aber weil Wärmepumpen bisher in der Anschaffung teurer seien als Gasheizungen, werde die Bundesregierung »den Menschen beim Umstieg mit einer finanziellen Förderung unter die Arme greifen«. (Lesen Sie hier, wie höhere CO2-Preise, die Heizkosten beeinflussen.)