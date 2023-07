Nun meldet sich Schnitzer noch mal selbst zu Wort. Sie bekräftigt ihren Vorschlag – und erklärt, was das in der Praxis überhaupt bedeuten würde. »Ich will niemandem ans Geld, der jetzt schon eine Rente bezieht oder bald eine erwartet«, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates am Montag im Deutschlandfunk. (Hier können Sie das gesamte Interview anhören .)