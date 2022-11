China schickt sich an, industrielle Viehzucht in einem ganz neuen Maßstab zu betreiben, berichtet der britische »Guardian«. Die Zeitung berichtet von einer Anlage an der südlichen Stadtgrenze der Stadt Ezhou, die 26 Stockwerke in den Himmel ragt. Aus der Ferne wirkt sie fast wie eine Wohnanlage oder ein großes Hotel.