Zu den ETFs schweige ich an dieser Stelle ausnahmsweise, aber die 40.000 Euro auf den Sparkonten können Sparerinnen und Sparern – sofern klug angelegt – in den kommenden zwölf Monaten mindestens 1200 Euro Zinsen einbringen.

So bringen 10.000 Euro, die in den Osterferien auf ein Tagesgeldkonto der ING geschaufelt werden, schon in den ersten sechs Monaten 150 Euro Zinsen. Anschließend kann man in den Herbstferien das Geld zu einer anderen Bank mit dann hohen Zinsen weiterschieben oder schauen, ob die Großbank ING endlich auch für ihre Millionen Bestandskunden gute Zinsen zahlt. Ein weiterer Hunderter – und das entspräche ja nur zwei Prozent Zinsen – wäre auch ab Oktober mit Sicherheit drin. Macht erst mal mindestens 250 Euro Zinsen auf dem Tagesgeldkonto in den kommenden zwölf Monaten.