Wer eine Immobilie besitzt, hat noch eine weitere, unter Umständen sehr attraktive Alternative, Inflation und niedrige Zinsen zu umgehen: Investieren Sie Ihr Geld einfach in Ihr Eigenheim. Wenn Sie Geld in eine bessere Heizung stecken oder Wärmedämmung, sparen Sie jede Menge Heizkosten. Die aktuelle Kostenentwicklung bei Gas und Öl bietet schon Anreiz genug, das schnell zu tun. Ganz abgesehen von Putins Krieg in der Ukraine.

In den kommenden zehn Jahren werden Wohnungen und Häuser hierzulande so oder so massiv nachgerüstet werden müssen. Wie beim Auto der Verbrenner als Modell ausläuft, ist auch die klassische Verbrenner-Heizung ein Auslaufmodell. Der Gesetzgeber verlangt es aufgrund des Klimaschutzes so oder so.