Sieben bis acht Prozent Gesamtmetall-Präsident weist Tarifforderung zurück

Mit der Forderung setze die Gewerkschaft keineswegs eine Lohn-Preis-Spirale in Gang, betonte der Gewerkschaftschef. Viel mehr sei sie ein Signal, »dass wir über die Tarifpolitik nicht den kompletten Inflationsdruck, der auf den Haushalten lastet, ausgleichen können.« Erfolgsentscheidend für die IG Metall sei es, dass es eine dauerhafte prozentuale Erhöhung der Tarifentgelte gebe. Einmalzahlungen, wie der Energiebonus in der Stahlindustrie, könnten als Element hinzukommen. Die Forderung will der IG-Metall-Vorstand nach Diskussionen in den Bezirken mit einer konkreten Zahl am 11. Juli beschließen.