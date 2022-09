Siemens Gamesa Renewable Energy hat seinen Sitz im spanischen Baskenland. Das Unternehmen stellt Windkraftanlagen für Land und See her und gehört zu den weltweit größten Anbietern. 2017 hatte Siemens seine eigene Windkraftsparte mit Gamesa fusioniert, den Spaniern damals aber den Hauptsitz des gemeinsamen Unternehmens und die Führung über das Onshore-Geschäft überlassen. Siemens Energy bemüht sich schon länger, die Lage bei Gamesa zu stabilisieren. Beispielsweise wechselten Manager von Siemens Energy in Spitzenpositionen in Spanien: So auch Jochen Eickholt, der seit Anfang März Chef bei Gamesa ist.