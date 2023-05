»Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten wird sich die Beteiligungserhöhung vor allem unter dem Gesichtspunkt der Staatsferne anschauen«, sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege der Nachrichtenagentur Reuters. Im Medienstaatsvertrag sei das verfassungsrechtlich verankerte Gebot der Staatsferne festgeschrieben und Berlusconi sei als Senator eine führende Kraft in einer an Italiens Regierung beteiligten Partei. »Insofern ist die Gefahr der Einflussnahme auf die TV-Programme der Sendergruppe im Blick zu behalten.« Über diesen Einzelfall hinaus sei eine Grundsatzentscheidung zum Einfluss ausländischer staatlicher oder staatsnaher Stellen auf Medien in Deutschland und auch in Europa notwendig, so Schmiege.