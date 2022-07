Ab 25. Juli sollen diese in der Landeswährung, in Dollar und in anderen Fremdwährungen zu einem Preis verkauft werden, der sich nach dem aktuellen internationalen Goldpreis und den Produktionskosten richtet, wie Zentralbankchef John Mangudya ankündigte. Die »Mosi-oa-tunya«-Münze – benannt nach den Victoriafällen – kann in Bargeld umgetauscht und im In- und Ausland gehandelt werden, so die Zentralbank.