Um für den Herbst und Winter mehr Gasvorräte zu speichern, müssten, so Söder weiter, die Kohlekraftwerke in Deutschland schnellstmöglich in der Netzreserve wieder ans Netz gehen. Zwar wolle der Bundesrat dafür am 8. Juli die notwendige gesetzliche Grundlage schaffen, »jedoch kommt dieser Schritt aus Sicht der Staatsregierung leider zu spät«. In der Folge sei bereits zu viel Gas »unnötig« verstromt worden. »Noch im Mai und Juni 2022 betrug die Nettostromerzeugung aus Gas jeweils über vier Terrawattstunden. Die Kraftwerke liefen damit nahe an der Volllast.«