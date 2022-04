Dabei will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch die umstrittene Fracking-Technologie zur Gasgewinnung in Deutschland »ergebnisoffen prüfen«. »Die Amerikaner haben sich durch Fracking vom Nahen Osten völlig unabhängig gemacht«, sagte der CSU -Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Sonntag.

»Wir müssen ergebnisoffen prüfen, was geht und sinnvoll ist. Verbote könnte man aufheben. Wir haben als Volksvertreter sogar die verfassungsmäßige Pflicht, in solch außergewöhnlichen Krisenzeiten alle Optionen unvoreingenommen im Blick zu haben«, so Söder.

Deutschland müsse sich auch in der Golfregion und bei europäischen Partnern umsehen. »Und wir müssen die Erschließung eigener Kapazitäten prüfen«, forderte Söder. »Wir dürfen Öl- und Gasgewinnung aus vorhandenen Kapazitäten in Deutschland nicht völlig ausschließen.«

Bei der Fördertechnik wird Öl oder Gas mit Hilfe von Wasser und Chemikalien aus Gesteinsschichten gepresst. Die Fördermethode stößt nicht nur bei Umweltschützern, sondern immer wieder auch bei den Bewohnern in der Umgebung von Fördergebieten auf Kritik. In Großbritannien wurde das Fracking etwa 2019 mit dem Verweis auf ein möglicherweise steigendes Erdbebenrisiko in den Fördergebieten gestoppt. In Deutschland ist kommerzielles Fracking bisher nicht erlaubt.