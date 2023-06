Die hohe Nachfrage privater Hauseigentümer zählt laut BSW zu den wichtigsten Treibern der Energiewende. Deren Nachfrage nach Fotovoltaik-Systemen und Solarspeichern hat sich zwischen 2019 und 2022 mehr als verdreifacht. »Beinahe alle Zeichen stehen weiter auf Wachstum«, erklärte Körnig. Das gilt auch für politische Vorzeichen.

Strom-Verkauf an den Nachbarn

In einer neuen Solarausbau-Strategie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) etwa heißt es, Fotovoltaikanlagen auf Dächern sollen künftig zur Regel werden. Privatleute dürften daran auch verdienen: So soll es noch einfacher werden, eigenen Solarstrom einzuspeisen oder in sogenannten Mieterstrommodellen direkt an Nachbarn zu verkaufen.