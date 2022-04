Der Ukrainekrieg lässt nicht nur die Stimmung in den Chefetagen großer Konzerne sinken, sondern auch die von Kleinstunternehmen und Soloselbständigen. Der Geschäftsklimaindex für diesen Wirtschaftsbereich brach im März auf minus 10,0 Punkte ein, nach plus 2,6 im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. »Die aufkeimende Hoffnung vom Februar ist aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine in sich zusammengefallen«, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. »Auch bei den Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen greift die Unsicherheit um sich.«