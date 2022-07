Angesichts der Krise in der Gasversorgung in Deutschland fordert die Gewerkschaft Ver.di, dass sich der Bund am Energiekonzern Uniper beteiligen sollte. »Der Bestand des Unternehmens ist akut gefährdet«, sagte Christoph Schmitz, Mitglied im Ver.di-Bundesvorstand, dem SPIEGEL. Wenn das Unternehmen fallen würde, bestehe die Gefahr einer Kettenreaktion, die sich derzeit kaum jemand vorstellen könne. »Da ginge es nicht nur um 5000 Arbeitsplätze bei Uniper in Deutschland«, sagt Schmitz, »sondern in der Folge um die Energieversorgung von Zehntausenden Menschen.«