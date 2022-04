Zumindest die Bundesnetzagentur meldet, dass die deutschen Erdgasspeicher sich langsam wieder füllen. Am Montag lag der Füllstand aller deutschen Speicher bei 33,4 Prozent, wie die Behörde in ihrem Lagebericht zur Gasversorgung mitteilte. Aktuell werde relativ konstant eingespeichert.

Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet, sagte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstagabend. »Wir beobachten die Lage genau.«

Streit über Bezahlung in Rubel: Russland stellt Gaslieferungen an Polen ab Mittwoch ein Von Claus Hecking und Alexander Preker

Man habe Schritte zur alternativen Gasversorgung unternommen, teilte das Energieministerium in Sofia mit. Vorerst sei keine Begrenzung des Gasverbrauchs notwendig.

Bulgarien habe seine Verpflichtungen »vollkommen erfüllt« und alle Zahlungen für russisches Gas »rechtzeitig und strikt« getätigt, die der laufende Vertrag erfordert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bulgarien beugte sich offenbar Putins Forderung nicht

Ein örtliches Onlineportal hatte berichtet, dass die Gaszahlung für Mai auf die bisher übliche Weise erfolgt sei, und nicht wie von Gazprom gefordert, über zwei neu eröffnete Konten bei der Gazprom-Bank – in Dollar und in Rubel. Auch Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert über diese Kontenlösung in Rubel bezahlen.