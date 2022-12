Zugang zu Wohnraum als Schlüssel

Die Bundesregierung hatte am Donnerstag den ersten Wohnungslosenbericht vorgelegt. Demnach haben in Deutschland rund 263.000 Menschen kein festes Obdach.

Geywitz sagte dem RND außerdem, trotz der Schwierigkeiten in der Baubranche am ambitionierten Wohnungsbauziel der Bundesregierung festhalten zu wollen. Jährlich sollen demnach 400.000 neue Wohnungen entstehen. In diesem Jahr wird dieses Ziel voraussichtlich deutlich verfehlt. Die Branche geht außerdem davon aus, dass im kommenden Jahr wegen hoher Materialpreise, Zinsen und des Fachkräftemangels eher weniger gebaut wird als mehr.