An diesem Montag beginnt der letzte Monat des 9-Euro-Tickets. Von Juni bis August konnten und können Bus- und Bahnfahrer damit für 9 Euro pro Monat bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte Erwartungen an eine Nachfolgeregelung am Wochenende erneut eine Absage erteilt. »Tankrabatt und 9-Euro-Ticket laufen aus. Es wird keine Anschlussregelung geben können«, sagte Lindner der »Bild am Sonntag«.

Grünenchefin Ricarda Lang hatte zuvor bereits gefordert, eine Anschlussregelung für das Ticket müsse gefunden werden. Was die Suche nach Mitteln zur Finanzierung angehe, stünden die Grünen »natürlich jederzeit für Gespräche über die Streichung von umweltschädlichen Subventionen bereit«.