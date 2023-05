Zudem folgten in zahlreichen Bundesländern nach Angaben der Ärztegewerkschaft jeweils mehr als 1000 Ärzte dem Aufruf, so in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In Hamburg versammelten sich der Ärztegewerkschaft zufolge nahe dem Dammtor-Bahnhof 1500 Mediziner, rund 600 Ärzte beteiligten sich in Niedersachsen. In Sachsen dagegen nahmen nur »einige Ärzte« am Streik teil, so eine Sprecherin des Marburger Bundes.