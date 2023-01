Der Vertrag zur Erschließung des Amudarja-Beckens läuft den Angaben zufolge über 25 Jahre. CAPEIC soll zunächst jährlich 150 Millionen Dollar in Afghanistan investieren, in drei Jahren dann 540 Millionen Dollar. Die von den Taliban geführte Verwaltung wolle eine 20-prozentige Beteiligung an dem Projekt halten, die auf 75 Prozent erhöht werden kann, sagte ein Taliban-Sprecher. Das Öl solle direkt in Afghanistan weiterverarbeitet werden.

Der Deal wurde nur einen Tag nach einer Taliban-Offensive gegen den Islamischen Staat (IS) bekannt. Afghanische Streitkräfte hatten laut Regierungsangaben acht IS-Mitglieder getötet, darunter einige, die letzten Monat hinter einem Angriff auf ein Hotel für chinesische Geschäftsleute in der Hauptstadt Kabul gesteckt haben sollen.