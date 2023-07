2548 Euro im ersten Jahr Pflege im Heim verteuert sich rasant

Dabei gibt es regionale Unterschiede. Am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim in Baden-Württemberg mit nun im Schnitt 2913 Euro pro Monat, am niedrigsten war die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1994 Euro. Für Unterkunft und Verpflegung waren im bundesweiten Schnitt nun 888 Euro im Monat fällig, nach 814 Euro Mitte 2022.