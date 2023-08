So mancher, der mit 30 noch gern in einer Dachgeschosswohnung lebt, schafft die Treppen mit 80 nicht mehr. Und die gemütliche Küche von einst ist nach einem Unfall vielleicht gar nicht mehr nutzbar, wenn der Rollstuhl nicht um die Ecke kommt. Der Wunsch, bis zum Lebensende in der eigenen Wohnung zu bleiben, ist im Alter oder bei Krankheit oft in Gefahr.