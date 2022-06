Nach aktueller Rechtslage wird die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Das wird Experten zufolge jedoch nicht reichen, um die Finanzierung der Rente dauerhaft sicherzustellen. Auch die Rentenversicherung hatte sich deshalb zuletzt offen für eine neue Debatte über längeres Arbeiten gezeigt.

IW-Chef Hüther sagt dagegen nun: »Es braucht die 42-Stunden-Woche. Die Stunden werden natürlich bezahlt – es geht nicht darum, durch die Hintertür am Lohn zu kürzen.« In der Schweiz werde pro Woche bereits zwei Stunden mehr gearbeitet als in Deutschland, in Schweden eine Stunde mehr. »Wenn man das aufsummiert, dann würde man bis 2030 den demografisch bedingten Verlust an Arbeitsvolumen kompensieren.«