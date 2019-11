Amazonas und Pantanal Bolsonaro kippt Verbot für Zuckerrohr-Anbau in Feucht- und Waldgebieten

Um den Bio-Treibstoff Ethanol zu gewinnen, will die brasilianische Regierung den Anbau von Zuckerrohr in den Feuchtgebieten erlauben. Sie hob am Amazonas und im Pantanal ein zehn Jahre geltendes Dekret auf.