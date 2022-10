Wie bisher soll laut den Eckpunkten aber gelten: »Anerkannte ausländische Fachkräfte bilden (…) das Rückgrat der Erwerbsmigration nach Deutschland.« Hierbei sollen weiter ein anerkannter Abschluss, ein Arbeitsvertrag und zu Inländern gleichwertige Beschäftigungsbedingungen als Voraussetzungen gelten. Künftig soll man als Fachkraft aber jede anerkannte Beschäftigung ausüben dürfen.

Berufs- oder Hochschulabschluss soll nicht mehr in Deutschland anerkannt sein müssen

Neben in Deutschland anerkannten Fachkräften und Hochschulabsolventinnen und -absolventen sowie den Menschen mit Potenzial soll eine weitere Gruppe leichter anerkannt werden. Dabei handele es sich um Menschen mit zweijähriger Erfahrung in dem Beruf, der ausgeübt werden soll. Nötig soll bei ihnen ein Berufs- oder Hochschulabschluss sein, der in dem Land, in dem er erworben wurde, staatlich anerkannt ist. Nicht nötig sein soll hier, dass der Abschluss als gleichwertig mit einem Abschluss in Deutschland anerkannt wird.