FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte: »Wir müssen in der zweiten Halbzeit weiter an der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes arbeiten und unseren Staat modernisieren.« Ein wichtiger Baustein in der Familienpolitik sei für die FDP ein »digitales Kinderchancenportal«, sagte er mit Blick auf die aktuelle Debatte über eine Kindergrundsicherung. Der Staat müsse »besser, aber nicht teurer werden«.

Auch Mützenich ging auf die begrenzten finanziellen Spielräume ein. »Natürlich ist die Haushaltslage heute schwieriger als zu Beginn unserer Regierungszeit«, sagte er. »Aber durch kluge Finanz- und Haushaltspolitik sind wir in der Lage, unsere Vorhaben zu stemmen.«