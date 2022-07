Entscheidungen treffen, bevor sie einen treffen

Das Problem in beiden Fällen: Die Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt und wohl auch in den kommenden Monaten, wenn die Heizperiode beginnt, kein konkretes Preissignal. Kein Wunder also, dass die Einsparbemühungen der Haushalte geringer ausfallen als es möglich wäre. Es fehlt die Transparenz, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Noch sind die Kosten nicht spürbar und wer ändert schon gern seine Gewohnheiten ohne triftigen Grund? Erst recht, wenn diese Gewohnheiten nicht nur vermeintlich harmlos sind, sondern ein Grundbedürfnis darstellen. Folglich werden Einsparpotenziale nicht ausgeschöpft und die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Gasversorgung liegen höher, als sie müssten.