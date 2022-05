Schon längst im Rentenalter – und dennoch angestellt sein: Das trifft für zunehmend mehr Menschen in Deutschland zu. Die Zahl der Beschäftigten im Alter von 67 Jahren oder älter ist im vergangenen Jahr auf 1,05 Millionen gestiegen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet .

Demnach waren 217.000 Menschen im Alter ab 67 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hatten also einen regulären Teilzeit- oder Vollzeitjob. Weit mehr, nämlich 835.000, hatten eine geringfügige Beschäftigung, also einen Minijob. Weil die Summe größer ist als die Gesamtzahl der in diesem Alter Beschäftigten, dürften einige zehntausend neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung noch einen Minijob ausüben.