Pünktlich zum Arbeitgebertag hat sich Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer im Rennen um den SPD-Vorsitz auf eine Seite geschlagen. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Olaf Scholz in der Nachbarschaft als Hamburger Bürgermeister persönlich erlebt habe - und da hat er einen super Job gemacht", sagte der Bremerhavener Unternehmer in einem Interview dem "Handelsblatt" über den Finanzminister und Vizekanzler.

Damit erhält Scholz im Kampf um den Vorsitz der Sozialdemokraten prominente Wahlkampfhilfe durch die Stimme der deutschen Arbeitgeber. Scholz kandiert zusammen mit Klara Geywitz für den Chefposten. Die beiden treten in wenigen Wochen in einer Stichwahl gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an.

Scholz und Kanzlerin Angela Merkel werden im Lauf des Tages zum Arbeitgebertag in Berlin erwartet. Der Abwärtstrend der deutschen Wirtschaft, die Debatte um eine Steuerreform sowie die jüngste Einigung der Großen Koalition auf einModell für eine Grundrente dürften besonders stark diskutiert werden. Kramer warnte die Union in dem Interview bereits vor weiteren Zugeständnissen an die SPD: "Die Union muss irgendwann auch den Konflikt mit der SPD aushalten und darf sich nicht nur deshalb immer mehr auf sozialdemokratische Politik einlassen, weil sonst der Koalitionsbruch droht."

BDA-Chef rechnet zu 50 Prozent mit GroKo-Bruch

Die Wirtschaftsweisen und die Bundesregierung hatten zuletzt ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft deutlich gesenkt, auch wenn die deutsche Wirtschaft wohl noch mal an einer schweren Rezession vorbeischrammt. Vor allem die exportstarke deutsche Industrie wird von der schwächeren Weltwirtschaft, internationalen Handelskonflikten und dem Brexit belastet. Kramers Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert wie andere Spitzenverbände seit langem steuerliche Entlastungen für Unternehmen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben.

Den Fortbestand der Koalition sieht der Arbeitgeberpräsident trotz der Grundrenten-Einigung auf der Kippe: "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 Prozent oder mehr, dass sich die Regierungsverhältnisse irgendwann zwischen November und Februar ändern, dass wir eine neue Koalition, eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen bekommen." Auf die Frage, ob er die Kritik von Friedrich Merz teile, dass die Große Koalition eine "grottenschlechte Politik" mache, antwortete Kramer: "Nein, und wir fahren auch nicht die ganze Zeit im Nebel. Das muss ich nicht weiter kommentieren."

Auch Angst vor einem Grünen-Bundeskanzler hat Kramer nicht. Er habe die Grünen in der Regierung von Gerhard Schröder als relativ pragmatisch erlebt, sagte der BDA-Chef. "Das waren nicht die schlechtesten Jahre für Deutschland. In diese Zeit sind Reformen gefallen, die den langen Aufschwung erst ermöglichten."