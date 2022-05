»Kein Deutscher verliert seinen Job, weil jemand aus dem Ausland kommt. Deutschland braucht sie alle«, fasste Scheele seinen Standpunkt zusammen.

Der Behördenchef sagte, es könne in den Jobcentern zu »kurzfristigen Engpässen in einigen Großstädten« kommen, wenn die Behörden von 1. Juni an für Geflüchtete aus der Ukraine zuständig sind. Voraussetzung sei, dass diese eine Bescheinigung vorlegen könnten, dass sie sich legal in Deutschland aufhalten. Von den etwa 770.000 Ukrainern hätten bislang nur 260.000 eine solche Bescheinigung.