Innenansicht der Bundesagentur für Arbeit Icon: Spiegel Plus Wie Deutschlands wichtigste Zahl entsteht

An jedem Monatsende wird in Nürnberg ein bis dahin streng gehütetes Geheimnis gelüftet - die Arbeitslosenzahl. Wie kommt sie zustande, und was verrät sie über den Verlauf der Pandemie?